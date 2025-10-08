"Юнармия" договорилась о сотрудничестве с администрацией Херсонской области

Это предоставит детям региона возможность проявить себя, сообщил губернатор Херсонщины Владимир Сальдо

ГЕНИЧЕСК, 8 октября. /ТАСС/. Начальник главного штаба "Юнармии" Герой России Владислав Головин подписал с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо соглашение о сотрудничестве региона с военно-патриотическим движением, передает корреспондент ТАСС.

"Очень рад, что на исторических территориях активно развивается юнармейское Движение. Мы видим, что это выбор ребят, они активно участвуют в мероприятиях и акциях. Отлично, что регион дает им возможность развиваться в различных направлениях. Уверен, что впереди нас ждет очень плодотворное сотрудничество", - сказал Головин в ходе церемонии подписания.

В свою очередь, Владимир Сальдо отметил, что соглашение с "Юнармией" дает детям региона возможности проявить себя: участвовать в военно-патриотических и образовательных проектах, развивать командный дух, навыки лидерства и организаторские способности.

"Каждый юнармеец сможет приложить силы к конкретным делам - от волонтерских акций до спортивных соревнований и исторических экскурсий. Такие детско-юношеские движения укрепляют характер, учат ответственности и объединяют ребят вокруг идеи служить родному краю и стране", - отметил губернатор Херсонской области.