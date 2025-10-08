Северная Осетия намерена отменить турналог для детей

Эту инициативу рассмотрят в 2026 году

Редакция сайта ТАСС

© Николай Хижняк/ ТАСС

ПЯТИГОРСК, 8 октября. /ТАСС/. Несовершеннолетних детей намерены освободить от туристического налога в Республике Северная Осетия - Алания в 2026 году. Об этом на пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщил председатель парламента Северной Осетии Таймураз Тускаев.

"Мы предлагаем, чтобы туристическим налогом не облагались дети. Мы говорим о демографии, о поддержке семьи, и курортный сбор великолепно показал свою результативность, но будем предлагать, чтобы от курортного налога освобождали несовершеннолетних детей", - сообщил Тускаев.

По его словам, эту инициативу рассмотрят в 2026 году.

С 1 января 2025 года в силу вступил федеральный закон, который заменил курортный сбор туристическим налогом. В отличие от курортного сбора, который платили гости города, туристическим налогом облагаются организации и предприниматели, оказывающие услуги по размещению туристов.