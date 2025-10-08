Шуваловский лес в Петербурге останется рекреационной зоной

На судебное заседание пришли несколько десятков жителей Приморского района и активистов

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 октября. /ТАСС/. Третий кассационный суд общей юрисдикции отказал специализированному застройщику "Вектор" в жалобе на решение суда, которым ранее была восстановлена законность рекреационной зоны на участках Шуваловского леса в Приморском районе Санкт-Петербурга площадью 13,8 га, ранее отнесенных к зоне многоэтажной жилой застройки. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Рассмотрев доводы кассационной жалобы и материалы административного дела, судебная коллегия определила: апелляционное определение коллегии по административным делам Второго апелляционного суда общей юрисдикции от 11 июня 2025 года оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения", - огласил решение председательствующий судья.

На заседание пришли несколько десятков жителей Приморского района и активистов, но многие из них не смогли попасть на процесс - в зале не хватило посадочных мест. Оглашенное судом определение они встретили овациями и благодарили судей за "верное и справедливое" решение. Теперь истец может попытаться обжаловать его лишь в Верховном суде России.

Как ранее сообщал ТАСС, в декабре 2024 года Санкт-Петербургский городской суд удовлетворил иск застройщика, в котором тот оспаривал местный закон 2023 года о генеральном плане в части установления рекреационной зоны на участках Шуваловского леса. Решение обжаловали представители заксобрания и губернатора города, а также прокурор. В июне апелляционная инстанция пересмотрела решение первой, отказав "Вектору" в удовлетворении требований.

Принятые в декабре 2023 года нормы генплана изменили функциональную зону двух земельных участков леса с установленной в 2016 году многоквартирной жилой застройки (Ж4) на рекреационную зону (Р2). Тем самым, полагал застройщик, городские власти в лице заксобрания и губернатора нарушили его права как собственника участков на их реализацию в соответствии с прежним назначением.

Ответчики со своей стороны указывали, что права "Вектора" в связи с изменением функциональной зоны нельзя считать нарушенными, так как оно не влечет отчуждения земли из частной собственности и разрешает ее использование в соответствии с установленным зонированием - в частности, зона Р2 допускает размещение культурно-досуговых и спортивных объектов. Необходимость рекреационной зоны представители власти обосновали многочисленными обращениями местных жителей и близостью промзоны "Коломяги", при этом возведение новых многоквартирных домов на территории, по мнению ответчиков, существенно повысило бы нагрузку на имеющуюся социальную инфраструктуру.

История дела

Иск "Вектора" имеет давнюю историю - до кассационной инстанции дело доходит во второй раз. В городской суд застройщик впервые обратился еще в феврале 2024 года, причем тот при первом рассмотрении в удовлетворении требований "Вектора" также отказал. В решении пояснялось, что закон о генплане был принят без процессуальных нарушений, на чем настаивал представитель компании. Законопроект прошел общественные обсуждения депутатами заксобрания и жителями Санкт-Петербурга, которые направили предложения об установлении зоны Р2 вместо Ж4 - с указаниями на необходимость сохранить зеленые насаждения для защиты от загрязнений промзоны. Городская комиссия по подготовке изменений в генплан рассмотрела предложения и по итогу их отклонила, но в ходе рассмотрения документа в заксобрании общим голосованием была принята поправка депутата Николая Бондаренко, по которой корректировка в генплан все же была внесена.

В августе 2024 года решение первой инстанции подтвердил апелляционный суд, однако кассационный уже в сентябре отменил его и направил дело на новое рассмотрение, так как обнаружил в судебных актах отсутствие надлежащей оценки доводам истца о том, что в 2022-2023 годах суды уже признали законным изменение зоны на тех же участках леса, наоборот, с рекреационной Р2 на зону средне- и многоэтажной застройки ЗЖД - такое решение было принято властями города в 2015 году, и жители пытались его опротестовать, но получили отказ в судах трех инстанций. Таким образом, указывала кассационная коллегия, в конце 2023 года участки попали под прежнее правовое регулирование вопреки выводам судов, которые содержатся во вступивших в законную силу решениях.