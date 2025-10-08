ОНФ поможет волонтерам найти место в мирной жизни после СВО

Глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов добавил, что движение продолжит поддерживать их и будет помогать сохранить активную позицию

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Народный фронт поможет волонтерам и гражданским активистам, участвующим в гуманитарных инициативах во время специальной военной операции, найти свое место и в мирной жизни. Об этом заявил глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов, выступая на II Международном симпозиуме "Создавая будущее"

По его словам, в ходе СВО в России сформировалось мощное волонтерское движение, объединившее тысячи людей. "Мы работаем с так называемыми народными полками - женщинами, которые шьют маскировочные сети, собирают посылки. У них 25 видов сетей, они могут замаскировать танк под груду мусора. Это вещи, которые никакая промышленность не делает", - привел пример глава исполкома президентского движения.

Кузнецов подчеркнул, что важно не утратить эту энергию и вовлеченность после завершения СВО. "Сегодня люди взяли огромный объем ответственности за происходящее в стране. Среди них появилось огромное количество ситуативных лидеров - людей, которые просто делают свое святое дело, кто-то системно работает с государством, кто-то эмоционально реагирует. Это наш новый огромный вызов - воспользоваться тем доверием, которое общество нам дало, и найти этим людям то самое место и после окончания специальной военной операции", - отметил он.

Кузнецов добавил, что Народный фронт продолжит поддерживать такие сообщества, помогая их участникам сохранить активную позицию.