Как оформить, проверить и восстановить ИНН: пошаговая инструкция
Все граждане России и люди, получающие доход на ее территории, имеют индивидуальный номер налогоплательщика — ИНН. Без него невозможно официально устроиться на работу или начать предпринимательскую деятельность. Двенадцатизначный код присваивается человеку с момента рождения. Выдают его в налоговой инспекции по месту регистрации или фактического пребывания. Получать бумажное свидетельство о присвоении ИНН не обязательно: его электронная версия имеет полную юридическую силу. Бумажное же может понадобиться лишь при поступлении на госслужбу. При первом обращении в налоговую выдача документа осуществляется бесплатно. Рассказываем, как узнать свой ИНН, даже если по какой-то причине само свидетельство было утрачено.
В Федеральной налоговой службе
Существует три варианта, как найти ИНН, которыми можно воспользоваться, обратившись в Федеральную налоговую службу (ФНС).
В первом случае, чтобы узнать ИНН физического лица, нужно зайти на официальный сайт ФНС и записаться на прием. Затем ввести свои данные, выбрать услугу "Получить ИНН, отметка об ИНН в паспорте" и указать удобное время и дату. Подготовка бумажного свидетельства займет около пяти рабочих дней.
Также можно воспользоваться сервисом "Постановка физического лица на учет в налоговом органе на территории РФ". Придется войти в свой аккаунт на портале ФНС, заполнить личные данные и отправить заявление. Точные сроки не установлены, но в соответствии с информацией на сайте приглашение для получения ИНН обычно приходит на следующий день после подачи заявления.
Еще один способ — отправить заявление заказным письмом через "Почту России". Налоговая вышлет ИНН в последующие пять рабочих дней по указанному адресу.
Как узнать ИНН по паспорту в личном кабинете на "Госуслугах"
После авторизации на портале "Госуслуги" в каталоге нужно выбрать раздел "Налоги и финансы", затем перейти в подраздел "Получение ИНН". Ввести данные паспорта и адрес регистрации. Заявление требуется подписать неквалифицированной электронной подписью (НЭП), которая создается с помощью специальной криптографической программы в момент подписания и подтверждает авторство и целостность документа. Ее можно бесплатно создать в мобильном приложении "Госключ". Электронное свидетельство о присвоении ИНН обычно готовится около 20 дней и становится доступным в личном кабинете.
В МФЦ
Если все же необходимо не просто узнать ИНН, а получить бумажное свидетельство, за ним можно обратиться в многофункциональный центр (МФЦ).
Прежде чем ехать в МФЦ лично, лучше позвонить и узнать, выдают ли ИНН в конкретном офисе. Если информация подтвердится, тогда записаться на прием можно по телефону или, в некоторых регионах, через сайт центра.
В МФЦ понадобится взять через терминал талон электронной очереди на категорию "Прочие услуги", а если запись была предварительной, обратиться за разъяснением к администратору.
Чтобы узнать ИНН, потребуется предъявить паспорт, а после специалист поможет заполнить заявление по форме №2-2-Учет.
С 2022 года срок выдачи бумажного свидетельства ИНН в МФЦ уменьшился с семи до трех дней — это стало возможным благодаря оптимизации обмена документами между ФНС и центрами "Мои документы".
Как восстановить или заменить свидетельство ИНН
Если свидетельство ИНН было украдено, потеряно или испорчено, переживать не стоит — получить дубликат несложно. Постановка на учет сохраняется, поэтому можно запросить и скачать электронное свидетельство в личном кабинете на сайте ФНС.
Последовательность действий следующая:
- зарегистрироваться или войти в личный кабинет на сайте ФНС;
- выбрать опцию "Получить свидетельство ИНН";
- оформить электронную подпись (ЭП) согласно инструкции. Эта услуга бесплатна и создается автоматически за 10–15 минут. Понадобится лишь придумать пароль для подписи;
- после создания ЭП оформить заявление, подписать его электронной подписью и отправить в налоговую. Ответ придет в течение пяти рабочих дней.
Если решение положительное, электронное свидетельство появится в личном кабинете в формате pdf с усиленной квалифицированной электронной подписью (КЭП) налоговой инспекции. Это самый надежный тип подписи, эквивалентный собственноручной. КЭП выдается только в аккредитованных удостоверяющих центрах.
Также граждане могут получить бумажный дубликат ИНН в ФНС, уплатив госпошлину в размере 300 рублей за повторную выдачу.
Восстановить бумажное свидетельство о присвоении ИНН по паспорту можно и через МФЦ. Для этого понадобятся:
- паспорт,
- документ, подтверждающий регистрацию (если она не указана в паспорте),
- и квитанция об оплате пошлины.
Сотрудники центра помогут заполнить унифицированный бланк заявления и назначат дату получения дубликата. Оплата госпошлины возможна непосредственно в МФЦ или заранее через портал "Госуслуги".
Как получить свидетельство о присвоении ИНН для ребенка
При рождении сотрудники ЗАГСа передают информацию в налоговую для постановки ребенка на учет. Если этого не произошло, получить свидетельство для ребенка младше 14 лет могут родители или опекуны. ИНН может потребоваться для поступления в детсад или школу, а также для оформления налогового вычета на ребенка, скажем, за лечение.
Для получения ИНН понадобятся:
- заполненное заявление по форме №2-2-Учет от имени родителя или опекуна;
- паспорт лица, подающего заявление;
- свидетельство о рождении ребенка.
Если ИНН уже присвоен, родитель может узнать номер или получить бумажный документ:
- через онлайн-сервисы ФНС или "Госуслуги";
- лично в налоговой инспекции или МФЦ;
- по почте. Для этого придется отправить заявление от родителя или опекуна и нотариально заверенные копии документов: свидетельство о рождении ребенка и документ о регистрации его по месту жительства.
Дети от 14 лет получают свидетельство на общих основаниях, как взрослые.
Как получить ИНН иностранцу
Независимо от гражданства иностранец может обратиться в ФНС для получения российского ИНН. Он необходим, если у человека есть недвижимость или доход в РФ, — без ИНН уплата налогов невозможна.
Документы подаются в налоговую службу или МФЦ. Список зависит от основания пребывания в России.
Обычно требуются: заявление, удостоверение личности, нотариально заверенный перевод иностранных документов, подтверждение права на проживание (пребывание). Часто к пакету прилагается уведомление о прибытии с отметкой миграционных органов.
Если иностранец не имеет места жительства в РФ, но получает доход, его могут зарегистрировать в налоговой без заявления на основании сведений работодателя в течение 15 дней после поступления информации.
Отметка об ИНН в паспорте
Чтобы получить отметку с номером ИНН на 18-й странице паспорта, нужно обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства. Избежать ожидания в очереди поможет предварительная запись, но обязательной она не является. Штамп поставят сразу при визите.
Номер ИНН присваивается один раз и остается на всю жизнь, и даже при смене имени или фамилии он не меняется. В случае изменения персональных данных информация автоматически поступит в налоговую из ЗАГСа.