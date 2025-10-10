Статья

Как оформить, проверить и восстановить ИНН: пошаговая инструкция

Что такое индивидуальный номер налогоплательщика и кто, как и зачем его получает

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Джапаридзе/ ТАСС

Все граждане России и люди, получающие доход на ее территории, имеют индивидуальный номер налогоплательщика — ИНН. Без него невозможно официально устроиться на работу или начать предпринимательскую деятельность. Двенадцатизначный код присваивается человеку с момента рождения. Выдают его в налоговой инспекции по месту регистрации или фактического пребывания. Получать бумажное свидетельство о присвоении ИНН не обязательно: его электронная версия имеет полную юридическую силу. Бумажное же может понадобиться лишь при поступлении на госслужбу. При первом обращении в налоговую выдача документа осуществляется бесплатно. Рассказываем, как узнать свой ИНН, даже если по какой-то причине само свидетельство было утрачено.

В Федеральной налоговой службе

Существует три варианта, как найти ИНН, которыми можно воспользоваться, обратившись в Федеральную налоговую службу (ФНС).

В первом случае, чтобы узнать ИНН физического лица, нужно зайти на официальный сайт ФНС и записаться на прием. Затем ввести свои данные, выбрать услугу "Получить ИНН, отметка об ИНН в паспорте" и указать удобное время и дату. Подготовка бумажного свидетельства займет около пяти рабочих дней.

Также можно воспользоваться сервисом "Постановка физического лица на учет в налоговом органе на территории РФ". Придется войти в свой аккаунт на портале ФНС, заполнить личные данные и отправить заявление. Точные сроки не установлены, но в соответствии с информацией на сайте приглашение для получения ИНН обычно приходит на следующий день после подачи заявления.

Еще один способ — отправить заявление заказным письмом через "Почту России". Налоговая вышлет ИНН в последующие пять рабочих дней по указанному адресу.

Как узнать ИНН по паспорту в личном кабинете на "Госуслугах"

После авторизации на портале "Госуслуги" в каталоге нужно выбрать раздел "Налоги и финансы", затем перейти в подраздел "Получение ИНН". Ввести данные паспорта и адрес регистрации. Заявление требуется подписать неквалифицированной электронной подписью (НЭП), которая создается с помощью специальной криптографической программы в момент подписания и подтверждает авторство и целостность документа. Ее можно бесплатно создать в мобильном приложении "Госключ". Электронное свидетельство о присвоении ИНН обычно готовится около 20 дней и становится доступным в личном кабинете.

В МФЦ

Если все же необходимо не просто узнать ИНН, а получить бумажное свидетельство, за ним можно обратиться в многофункциональный центр (МФЦ).

Прежде чем ехать в МФЦ лично, лучше позвонить и узнать, выдают ли ИНН в конкретном офисе. Если информация подтвердится, тогда записаться на прием можно по телефону или, в некоторых регионах, через сайт центра.

В МФЦ понадобится взять через терминал талон электронной очереди на категорию "Прочие услуги", а если запись была предварительной, обратиться за разъяснением к администратору.

Чтобы узнать ИНН, потребуется предъявить паспорт, а после специалист поможет заполнить заявление по форме №2-2-Учет.

С 2022 года срок выдачи бумажного свидетельства ИНН в МФЦ уменьшился с семи до трех дней — это стало возможным благодаря оптимизации обмена документами между ФНС и центрами "Мои документы".

Как восстановить или заменить свидетельство ИНН

Если свидетельство ИНН было украдено, потеряно или испорчено, переживать не стоит — получить дубликат несложно. Постановка на учет сохраняется, поэтому можно запросить и скачать электронное свидетельство в личном кабинете на сайте ФНС.

Последовательность действий следующая:

зарегистрироваться или войти в личный кабинет на сайте ФНС; выбрать опцию "Получить свидетельство ИНН"; оформить электронную подпись (ЭП) согласно инструкции. Эта услуга бесплатна и создается автоматически за 10–15 минут. Понадобится лишь придумать пароль для подписи; после создания ЭП оформить заявление, подписать его электронной подписью и отправить в налоговую. Ответ придет в течение пяти рабочих дней.

Если решение положительное, электронное свидетельство появится в личном кабинете в формате pdf с усиленной квалифицированной электронной подписью (КЭП) налоговой инспекции. Это самый надежный тип подписи, эквивалентный собственноручной. КЭП выдается только в аккредитованных удостоверяющих центрах.

Также граждане могут получить бумажный дубликат ИНН в ФНС, уплатив госпошлину в размере 300 рублей за повторную выдачу.

Восстановить бумажное свидетельство о присвоении ИНН по паспорту можно и через МФЦ. Для этого понадобятся:

паспорт,

документ, подтверждающий регистрацию (если она не указана в паспорте),

и квитанция об оплате пошлины.

Сотрудники центра помогут заполнить унифицированный бланк заявления и назначат дату получения дубликата. Оплата госпошлины возможна непосредственно в МФЦ или заранее через портал "Госуслуги".

Как получить свидетельство о присвоении ИНН для ребенка

При рождении сотрудники ЗАГСа передают информацию в налоговую для постановки ребенка на учет. Если этого не произошло, получить свидетельство для ребенка младше 14 лет могут родители или опекуны. ИНН может потребоваться для поступления в детсад или школу, а также для оформления налогового вычета на ребенка, скажем, за лечение.

Для получения ИНН понадобятся:

заполненное заявление по форме №2-2-Учет от имени родителя или опекуна;

паспорт лица, подающего заявление;

свидетельство о рождении ребенка.

Если ИНН уже присвоен, родитель может узнать номер или получить бумажный документ:

через онлайн-сервисы ФНС или "Госуслуги";

лично в налоговой инспекции или МФЦ;

по почте. Для этого придется отправить заявление от родителя или опекуна и нотариально заверенные копии документов: свидетельство о рождении ребенка и документ о регистрации его по месту жительства.

Дети от 14 лет получают свидетельство на общих основаниях, как взрослые.

Как получить ИНН иностранцу

Независимо от гражданства иностранец может обратиться в ФНС для получения российского ИНН. Он необходим, если у человека есть недвижимость или доход в РФ, — без ИНН уплата налогов невозможна.

Документы подаются в налоговую службу или МФЦ. Список зависит от основания пребывания в России.

Обычно требуются: заявление, удостоверение личности, нотариально заверенный перевод иностранных документов, подтверждение права на проживание (пребывание). Часто к пакету прилагается уведомление о прибытии с отметкой миграционных органов.

Если иностранец не имеет места жительства в РФ, но получает доход, его могут зарегистрировать в налоговой без заявления на основании сведений работодателя в течение 15 дней после поступления информации.

Отметка об ИНН в паспорте

Чтобы получить отметку с номером ИНН на 18-й странице паспорта, нужно обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства. Избежать ожидания в очереди поможет предварительная запись, но обязательной она не является. Штамп поставят сразу при визите.

Номер ИНН присваивается один раз и остается на всю жизнь, и даже при смене имени или фамилии он не меняется. В случае изменения персональных данных информация автоматически поступит в налоговую из ЗАГСа.