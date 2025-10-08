В ДНР приняли более 6 тыс. заявлений на компенсации за утраченное жилье

В регионе продолжается работа по уборке бытового мусора, снабжению жителей продуктовыми наборами и питьевой водой

ДОНЕЦК, 8 октября. /ТАСС/. Власти Донецкой Народной Республики (ДНР) приняли более 6 тыс. заявлений на выплаты за поврежденное жилье и утраченное имущество с освобожденных территорий региона. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.

"Налаживаем жизнь на освобожденных территориях. Приняли более 6 тыс. тысяч заявлений на назначение выплат за поврежденное жилье и утраченное имущество. В Горняке, Галицыновке и Новоандреевке организовали работу выездных медицинских бригад", - написал Пушилин.

Он добавил, что на освобожденных территориях региона продолжается работа по уборке бытового мусора, снабжению жителей продуктовыми наборами и питьевой водой, предоставлению горячих обедов, выдаче строительных материалов и пленки, проводится сбор заявлений о потребности в бытовом топливе.

"Также ведется работа по выдаче банком ПСБ платежных карт, выплата "Почтой Донбасса" пенсий и пособий, реализация сим-карт, организация Министерством промышленности выездной торговли и работа Управления ЗАГС по ДНР по регистрации актов гражданского состояния", - уточнил он.

Ранее сенатор РФ от Донецкой Народной Республики Александр Волошин сообщал ТАСС, что за год в регионе были освобождены порядка 200 населенных пунктов. По данным Минобороны РФ, к концу лета было освобождено 79% территории ДНР.