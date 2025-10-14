Статья

Что знает о нас налоговая?

Основную работу по наблюдению за финансовыми операциями выполняют банки, но отслеживать движение денежного потока должны и другие органы, включая Федеральную налоговую службу. Разберемся, в каких ситуациях ФНС интересуют переводы и поступления на банковские счета

Редакция сайта ТАСС

© Артем Геодакян/ ТАСС

Как налоговая узнает о счетах и картах граждан

Согласно Налоговому кодексу, банки обязаны информировать местные отделения ФНС, когда клиент открывает счет или вклад. Также передается информация при смене реквизитов, предоставлении или прекращении доступа к электронным переводам. Сведения об анонимных электронных кошельках и картах, получаемых по упрощенной процедуре идентификации, тоже передаются банками.

Уведомления направляются в налоговую в течение трех рабочих дней после соответствующего события. В базе ФНС теперь фиксируются все счета и вклады, открытые после 1 июля 2014 года.

По закону о валютном регулировании, граждане России — налоговые резиденты обязаны самостоятельно в течение месяца сообщать в ФНС о фактах открытия или закрытия зарубежных счетов и вкладов, а также об изменениях в их реквизитах. Для юрлиц действует дополнительное правило: они не могут осуществлять переводы между своим зарубежным и российским счетом, пока однократно не предъявят банку подтверждение от ФНС о том, что налоговая знает о существовании зарубежного счета.

Налогоплательщики могут сами видеть, какие банковские данные имеются у ФНС, через личный кабинет. Там отображаются:

названия банков;

номера счетов с датами их открытия и закрытия;

типы счетов;

их статус.

Когда налоговая может получить расширенные данные

С 2021 года ФНС может по запросу получать от банков дополнительную информацию о клиентах, если есть подозрения в сокрытии доходов или уклонении от уплаты налогов.

А вот информация об остатках на счетах и расходах становится доступной ФНС только в рамках налоговой проверки, по решению руководства налогового органа или по международному запросу от иностранного государства. Основной же задачей ФНС остается проверка налоговых деклараций и сопутствующих документов.

ФНС может проверять не только бизнес и ИП, но и частных лиц, если есть подозрение, что человек ведет предпринимательскую деятельность без регистрации.

Как отслеживают переводы

Текущий контроль за переводами осуществляется Росфинмониторингом. Если возникают подозрения, что перевод связан с отмыванием преступных доходов или финансированием терроризма, соответствующие данные направляются в ФНС. Закон обязывает банки, нотариусов, адвокатов, бухгалтеров, аудиторов и юрфирмы сообщать о сомнительных операциях. За его несоблюдение предусмотрены жесткие санкции в рамках административной ответственности.

ЦБ РФ подготовил инструкцию для финансовых организаций, которая помогает выявлять схемы использования карт и кошельков в теневой экономике. Если совпадают два и более признака из списка, представленного в инструкции, банк может заблокировать операцию.

При подозрении банк в проведении подобной транзакции откажет. В повторном случае в течение года счет могут закрыть.

Переводы между картами

С 1 июня 2025 года вступил в силу закон №522-ФЗ, ужесточивший контроль ФНС за переводами между картами. Главная цель — борьба с нелегальными доходами граждан. Теперь регулярные поступления на карты, особенно при отсутствии официального дохода, могут привлечь внимание инспекторов.

ФНС заинтересуется:

регулярными зачислениями (еженедельно или ежемесячно);

анонимными переводами;

поступлениями, превышающими задекларированные доходы.

Продажа имущества облагается налогом, если вещь или недвижимость проданы дороже, чем были куплены. Наличие договора или чека подтверждает дату и сумму покупки.

Регулярная продажа вещей на маркетплейсах тоже может быть расценена как предпринимательская деятельность.

Перед начислением налога ФНС обязана доказать, что деньги действительно являются незадекларированным доходом. Самого факта перевода — даже регулярного — для этого недостаточно. Решение налоговой можно оспорить в суде, но услуги юриста порой обходятся дороже, чем сумма доначисленного налога.

За какие переводы налог не платят

Однако не каждый перевод будет считаться налогооблагаемым. Налог не начисляется на:

подарки;

возвраты долгов;

алименты;

внутрисемейные переводы;

кешбэк;

переводы ИП самому себе (между счетом ИП и личным).

Перечень всех необлагаемых поступлений указан в статье 217 НК РФ.

Подарки меньше 4 тыс. рублей или полученные от близких родственников налогом не облагаются. Но если подарок — имущество или активы, потребуется подтвердить степень родства.

Если человек продает продукцию, полученную от ведения личного подсобного хозяйства: молоко, овощи, цветы и т.д., то НДФЛ платить не придется при выполнении двух условий:

Площадь приусадебного участка — не более 0,5 га; У фермера нет наемных работников.

Новые меры защиты от мошенников

С 24 июля 2024 года все банки обязаны проверять получателей платежей по спискам ЦБ. Если получатель внесен в черный список подозреваемых в мошенничестве, перевод блокируется на два дня. За это время банк выясняет у клиента, действительно ли он хотел отправить деньги. Если подтверждение получено — перевод проходит, если нет — деньги возвращаются.

Если средства все же ушли мошенникам, банк обязан вернуть их клиенту в течение 30 дней (при международных переводах — до 60 дней).

В случае утери или кражи карты нужно сразу сообщить об этом банку — тогда операции, проведенные третьими лицами, будут возмещены.