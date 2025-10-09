На выставке в Екатеринбурге представили работы молодых художников из семи стран

Каждое произведение предлагает зрителю уникальную интерпретацию глобальной темы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 октября. /ТАСС/. Работы победителей Первого международного конкурса молодых художников "Картина мира" представили на выставке в международном центре искусств "Главный проспект" в Екатеринбурге. Участниками выставки стали художники из семи стран, в том числе, из России, Ливии, США, Турции и других стран, сообщили в пресс-службе конкурса.

"8 октября Федеральное государственное бюджетное учреждение "Дом народов России", компания "Иннопрактика" и "Газпромбанк" (АО) открывают в Международном центре искусств "Главный Проспект" выставку "Картина мира" . На экспозиции представлены итоги Первого международного конкурса молодых художников "Картина мира" , посвященного теме "Ценности моего народа как часть глобальной культуры человечества". <…> На выставке представлены 19 работ 17 художников из России, Ливии, США, Турции, Демократической Республики Конго, Китая и Вьетнама", - говорится в сообщении.

Каждое произведение предлагает зрителю уникальную интерпретацию глобальной темы - выставка демонстрирует, как искусство способно объединять разные культуры, стирая языковые и географические границы. Кроме того, в рамках выставки будет проведена лекция о популяризации традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Также в программе запланировано проведение мастер-класса "Ценности моего региона" с участием талантливой молодежи.

Кроме того, стартовал прием заявок на второй Международный конкурс молодых художников "Картина мира". К участию приглашаются студенты и выпускники художественных образовательных организаций среднего и высшего образования России и стран зарубежья, а также независимые российские и иностранные художники в возрасте от 18 до 35 лет. Конкурс проводится совместно с Государственной Третьяковской галереей и Санкт-Петербургской академией художеств имени Ильи Репина. Финансирование проекта осуществляет "Газпромбанк".

Первый конкурс "Картина мира" прошел в 2024-2025 годах и получил почти 1,5 тыс. заявок из 65 стран мира. Выставка итоговых работ победителей прошла в филиале Государственной Третьяковской галереи в Калининграде в летом 2025 года. За время работы выставки ее посетили более 50 тыс. человек. Выставка в Екатеринбурге будет доступна с 8 октября по 8 ноября 2025 года.