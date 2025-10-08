Первый в СКФО тренажер для малоинвазивных операций на сосудах представили в КБГУ

НАЛЬЧИК, 8 октября. /ТАСС/. Первый в Северо-Кавказском федеральном округе аппарат высокого уровня для обучения хирургов малоинвазивным операциям на сосудах представили в Кабардино-Балкарском госуниверситете им. Х. М. Бербекова (КБГУ). На новом симуляторе рентгенэндоваскулярных вмешательств смогут учиться студенты, ординаторы и врачи, сообщили ТАСС в учебном заведении.

В Центре аккредитации и виртуально-симуляционного обучения медицинской академии КБГУ прошел мастер-класс для эндоваскулярных хирургов и хирургов общей практики. Врачам представили инновационный симулятор рентгенэндоваскулярных вмешательств, который используется для обучения и аккредитации хирургов. В дальнейшем они будут передавать опыт студентам и ординаторам, а также проводить переподготовку медиков. Симулятор рентгенэндоваскулярных вмешательств - первый в СКФО аппарат столь высокого класса. На нем тренируются проводить малоинвазивные операции на кровеносных сосудах через небольшие проколы под контролем рентгеновского оборудовании, рассказали в вузе.

"Симуляционное обучение - неотъемлемая часть медицинского образования. Оно повышает безопасность самого пациента. После мастер-классов и подготовки собственных экспертов у нас появится возможность проводить аккредитацию эндоваскулярных хирургов в КБГУ. Симулятор рентгенэндоваскулярных вмешательств располагает для этого всеми возможностями и необходимыми кейсами", - сообщил заместитель генерального директора компании "Гэотар" Эльберд Ашхотов.

Мастер-класс провела инженер-биомедик, старший менеджер по продукту в компании Surgical Science Ольга Виленская. Аудитории были продемонстрированы возможности симулятора - от запуска и регистрации пользователя до прохождения кейсов и анализа оценки результатов. Библиотека из более чем 250 клинических кейсов включает редкие и сложные случаи: инфаркт миокарда, атеросклероз и аневризмы. Хирурги отработали навыки оперативного вмешательства на сосуды."По нашим исследованиям, навыки, отработанные на симуляторе, переносятся в реальную операционную. Врачи работают быстрее, безопаснее и эффективнее. Симулятор считает время процедуры, уровень рентгеновского облучения и объем контраста. В жизни эти показатели влияют на человеческое здоровье, качество и стоимость процедуры", - пояснила Виленская.

Отмечается, что работая на аппарате, специалисты развивают пространственное мышление, оттачивают технику владения инструментами и совершенствуют проведение медицинского вмешательства. Программное обеспечение позволяет загрузить данные КТ пациента и отрепетировать операцию на симуляторе, что помогает избежать возможных осложнений, сократить время процедуры, заранее подобрать нужные инструменты.

Возможности подготовки

Внедрение симулятора высшего класса открывает для студентов, ординаторов и практикующих врачей уникальные возможности для оттачивания мастерства, что в конечном итоге направлено на повышение качества высокотехнологичной медицинской помощи для жителей Кабардино-Балкарии и всего СКФО. "Оборудование максимально приближено к реальным условиям. Здесь обучаются не только студенты и ординаторы, но и врачи после первичной подготовки. Уже в этом году мы планируем запустить аккредитацию эндоваскулярных хирургов, обязательную для допуска к практике", - отметил директор медицинской академии КБГУ, доктор медицинских наук, профессор Исмаил Мизиев.