В лесах Подмосковья с начала года заблудились более 1,2 тыс. человек

В пресс-службе Комитета лесного хозяйства региона рассказали, что в более чем 700 случаях людям потребовалась помощь лесничих и поисково-спасательных отрядов

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Джапаридзе/ ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Свыше 1,2 тыс. человек заблудились в лесах на территории Московской области с начала текущего года, в большинстве случаев людям потребовалась помощь лесничих и поисково-спасательных отрядов. Об этом сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Подмосковья.

"В текущем году сотрудники региональной диспетчерской службы Комитета лесного хозяйства Московской области зафиксировали 919 случаев, когда граждане терялись в лесу. В общей сложности на территории государственного лесного фонда Подмосковья заблудились 1 234 человека", - говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что в более чем 700 случаях заблудившимся людям потребовалась помощь лесничих и поисково-спасательных отрядов. Лишь в около 190 случаях потерявшиеся смогли выбраться самостоятельно.

Как ранее сообщали в комитете, перед тем, как отправиться в лес, следует заранее спланировать маршрут. Кроме того, необходимо брать с собой заряженный телефон, по возможности - внешний аккумулятор для его подзарядки. Особое внимание нужно уделить одежде - она должна быть яркой и иметь светоотражающие элементы.