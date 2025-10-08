В Узбекистане провели уникальную операцию по разделению сиамских близнецов

По мнению министра здравоохранения республики Асилбека Худаярова, подобные операции выполняются далеко не во всех странах

ТАШКЕНТ, 8 октября. /ТАСС/. Врачи Ташкентского областного филиала Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра здоровья матери и ребенка Узбекистана после девяти часов после рождения провели операцию по разделению сиамских близнецов. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава республики.

По ее данным, сиамские близнецы, родившиеся преждевременно на 33-34-й неделе беременности путем кесарева сечения, были успешно разделены в экстренном порядке - всего через девять часов после рождения посредством крайне сложного хирургического вмешательства.

"Высокотехнологичная операция, которая длилась пять часов, была выполнена группой квалифицированных специалистов под руководством доктора медицинских наук, профессора, руководителя Центра неонатальной хирургии при Республиканском перинатальном центре Бахтиёра Эргашева", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по мнению министра здравоохранения республики Асилбека Худаярова, который посетил областной филиал Республиканского центра и ознакомился с состоянием детей, подобные сложные операции выполняются далеко не во всех странах.

"Даже в государствах с высоким уровнем медицины такие вмешательства требуют длительной подготовки и углубленных анализов. Ведь это крайне уникальная хирургическая операция. Успешное разделение сиамских близнецов с тяжелыми врожденными аномалиями в экстренном порядке, да еще на региональном уровне, является ярким доказательством того, что потенциал отечественной медицины вышел на новый этап развития", - отметил он.

В пресс-службе добавили, что состояние близнецов удовлетворительное и их вместе с матерью выписали домой, а группе специалистов, участвовавших в операции по их разделению, министр вручил наградный знак "Отличник здравоохранения Республики Узбекистан".