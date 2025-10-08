Эксперт Шмаевич отметил важность реконструкторского движения

Оно позволяет молодежи изучать историю опытным путем, отметил генеральный директор Общероссийского общественного движения "Клубы исторической реконструкции России"

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Реконструкторское движение дает молодежи возможность изучать историю и осваивать ремесла, в современной России оно приобретает все большую популярность. Об этом рассказал генеральный директор Общероссийского общественного движения "Клубы исторической реконструкции России" ("Росрекон") Михаил Шмаевич.

"Реконструкторское движение - это не только фестивали, выставки и конференции. Самое главное, что это работа с молодежью и детьми, которые изучают историю уже не только на основе книжек и учебников, но и могут лично присутствовать, собрать себе доспехи, научиться работать мечом и ездить на лошади. В общем, это активная жизнь, которая сопровождает молодого человека в его стремлении изучать историю родного государства", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС, посвященной проведению военно-исторического фестиваля "Москва за нами. 1941 год".

Он отметил, что реконструкторское движение полезно не только тем, что развивает историческую науку, но и тем, что учит людей ремеслу. "Каждый реконструктор - он еще и мастер. Сейчас в армии воротнички не подшивают, например, а вот в 41-м году, например, это было обязательно. Иголка и нитка - это важный инструмент любого молодого человека в этой области", - заметил реконструктор.

Эксперт подчеркнул, что российские реконструкции охватывают широкий исторический спектр "начиная от Рима и заканчивая Великой Отечественной войной". "Только недавно был турнир Святого Георгия, где бились славные рыцари, например. Очень красивое зрелище", - добавил он.

По его словам, реконструкторское движение сейчас становится все более популярным в России. "В нашей организации, к примеру, представлено 68 регионов, в каждом из которых у нас есть люди, которые любят заниматься историей", - заключил Шмаевич.