Гладков: летом 2025 года 16 тыс. белгородских детей посетили лагеря за пределами региона

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 8 октября. /ТАСС/. Правительство Белгородской области в 2025 году организовало отдых в летних оздоровительных лагерях, расположенных в Крыму, Краснодарском крае, Республике Дагестан и Московской области, для 16 тыс. детей из региона. Об этом сообщила пресс-служба правительства области со ссылкой на губернатора Вячеслава Гладкова.

"По поручению президента РФ Владимира Путина Белгородской области выделили 1 млрд рублей из федерального бюджета на организацию летнего отдыха для школьников. За счет данных средств уже 16 тыс. детей отдохнули в этом году в оздоровительных лагерях Крыма, Краснодарского края, Республики Дагестан, Московской области", - сказал Гладков.

Отмечается, что по итогам летней кампании в 2025 году более 77 тыс. детей Белгородской области посетили оздоровительные лагеря, из них порядка 63 тыс. человек отдохнули в 399 пришкольных оздоровительных лагерях, 6 загородных стационарных лагерях и 232 лагерях труда и отдыха, расположенных на территории региона.

Как проинформировали в пресс-службе, в области сохраняется приоритетное право выезда на отдых для детей из приграничья, детей участников СВО, детей из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, относящихся к льготной категории.

"Конечно, в первую очередь мы стараемся отправлять детей из приграничных территорий, но в течение лета ездили и другие школьники, из всех муниципалитетов. До конца октября запланирован еще один выезд. Очень благодарен всем принимающим сторонам за гостеприимство и заботу о наших детях", - пояснил Гладков, чьи слова приводятся в сообщении.

В 2024 году в летних лагерях, расположенных за пределами Белгородской области, побывали 70 тыс. детей из региона, добавили в пресс-службе.