В Ярославской области открыли четырехметровый памятник маршалу Жукову

Бронзовый бюст работы скульптора Елены Пасхиной появился на площади в городе Рыбинске

Редакция сайта ТАСС

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 октября. /ТАСС/. Благоустройство площади имени маршала Георгия Жукова завершилось в городе Рыбинске Ярославской области, там открыли четырехметровый памятник четырежды Герою Советского Союза. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

"В Рыбинске завершили благоустройство площади имени маршала Жукова - знаковый проект в Год 80-летия Великой Победы. Сегодня здесь открыли памятник легендарному полководцу, четырежды Герою Советского Союза Георгию Константиновичу Жукову. Бронзовый бюст работы скульптора Елены Пасхиной высотой более четырех метров стал достойным воплощением памяти о маршале Победы", - написал он.

На площади появилась новая плитка, фонтан со светодинамической подсветкой в цветах российского триколора, современные системы освещения, скамейки и урны, а также обновлены информационные баннеры, рассказывающие о боевом пути Георгия Жукова. Евраев отметил, что все работы выполнены в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

Губернатор добавил, что в 2026 году в регионе обустроят Волжскую набережную от дворца спорта "Полет" до дворца культуры "Вымпел" и Стрелки в Казанском районе.