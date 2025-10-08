Тягачи "Камаз" на СПГ успешно прошли автопробег до Петербурга

Автоколонна проехала 10 тыс. км

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 октября. /ТАСС/. Тягачи "Камаз" на СПГ успешно прошли маршрут из Владивостока в Петербург. В 2025 году в автопробеге участвовали четыре автомобиля, сообщили ТАСС организаторы.

"Это традиционный автопробег. В этом году участвовали четыре автомобиля "Камаз-54901", - рассказали организаторы.

Экологичные тягачи "Камаз-54901" новейшего поколения К5 успешно проехали 10 тыс. км, они представлены на выставке Петербургского международного газового форума.

Автоколонна из автомобилей "Камаз-54901", использующих современное экономичное топливо - сжиженный природный газ (СПГ), стартовала во Владивостоке 8 сентября.

Автомобили оснащены контейнерами-цистернами для транспортировки различных видов сжиженных газов, что позволит автомобилям легко преодолеть 10 тыс. км, проехав через 25 регионов страны.

"Камаз-54901" на СПГ - это газомоторная версия флагмана поколения К5. В этой модификации автомобиль оснащен газовым двигателем "Камаз Р6" ("Евро-5") мощностью 460 л. с., автоматизированной коробкой передач и двумя криобаками, вмещающими 1 060 литров сжиженного природного газа.