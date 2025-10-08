В ДНР планируют развивать туристическую отрасль и привлекать инвесторов

В республике начали работы по разработке новых маршрутов

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 8 октября. /ТАСС/. Власти Донецкой Народной Республики планируют развивать туристическую отрасль и активно привлекать инвесторов в сферу туризма на территории региона. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"У ДНР есть огромный нереализованный потенциал в развитии Азовской акватории, курортного туризма, культурного туризма. Мы сегодня также общались и говорили о тех возможностях, и привлекательности, и красоте культуры ДНР, которые мы должны показывать всему миру. Сегодня также порадовало количество инвесторов, которые готовы вкладывать в ДНР. Уже на завершающих стадиях есть несколько гостиниц на территории республики. Многие хотят строить, хотят развивать нашу Донецкую Народную Республику. И надо к этим людям относиться с особым вниманием и благодарностью", - приводит слова заместителя председателя правительства ДНР Кирилла Макарова пресс-служба правительства.

По его словам, в республике уже начаты работы по совершенствованию туристической инфраструктуры и разработке новых маршрутов. Реализацию проектов продолжат по мере стабилизации обстановки.

Макаров подчеркнул, что наряду с курортным направлением особое внимание уделяется культурному, гуманитарному и военному туризму. "Каждый населенный пункт республики, а порой и каждая улица - политы кровью наших солдат, наших граждан, которые не дождались, не дожили до нашего воссоединения с нашей большой родиной. Но эту историю необходимо помнить, необходимо знать. <...> И, конечно, этот момент очень важен: мы сегодня о нем тоже говорили. Также затронули гуманитарный туризм, военный. Это направление особенно важно и тоже может быть привлекательно для людей", - добавил Макаров.

Также в пресс-службе Единого института пространственного планирования РФ (ЕИПП) сообщили, что в рамках разработки генерального плана города Светлодарска ДНР планируется сформировать зоны отдыха в его прибрежной части водохранилища, что позволит создать комфортную среду для отдыха местных жителей и туристов и повысить туристско-рекреационную привлекательность территории.