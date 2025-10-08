В России разрабатывают меры по борьбе с опустыниванием

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Специальный представитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев провел первое заседание межведомственной группы экспертов по вопросам участия в Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием. Об этом сообщает сайт Кремля.

"Заседание посвящено ключевым аспектам национальной и международной деятельности России в рамках выполнения обязательств по данной конвенции. Обсуждалась также необходимость консолидации усилий федеральных органов власти, научного сообщества и субъектов Российской Федерации для реализации эффективных мер по борьбе с деградацией земель и опустыниванием", - говорится в сообщении.

Также участники встречи приглашены на международную научную конференцию "Агроэкологические аспекты защитного лесоразведения и комплексных мелиораций в адаптивно-ландшафтных системах земледелия", которая состоится в Волгограде 21-23 октября.

Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием подписана 17 июня 1994 года в Париже (вступила в силу 26 декабря 1996 года). Она регулирует действия, направленные на сохранение и восстановление плодородности земель в наиболее уязвимых регионах. В настоящее время ее участниками являются 197 стран и территорий, в том числе Россия. Для содействия выполнению положений документа регулярно проводятся конференции сторон этой конвенции: в последний раз - в декабре 2024 года в Саудовской Аравии.