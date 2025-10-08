Адвокат Морару: оппоненты совершают над Гуцул показательную расправу

Нынешняя политическая элита хочет сломать главу Гагаузии "морально и физически", подчеркнул защитник

КИШИНЕВ, 8 октября. /ТАСС/. Политические оппоненты совершают показательную расправу над главой Гагаузской автономии Евгенией Гуцул, заявил ее адвокат Сергей Морару после завершения первого заседания Апелляционной палаты.

"Приговор уже готов - апелляции будут отклонены, а решение первой инстанции останется в силе. Это не правосудие, а расправа над политическим оппонентом. У меня впечатление, что для нынешней политической элиты мало просто осудить Евгению Гуцул. Они хотят сломать ее морально и физически, устроить показательную казнь", - сказал Морару.

Судьи отказали Гуцул в праве присутствовать на заседаниях, где оспаривается вынесенный ей приговор к семи годам заключения. Гуцул наблюдала за ходом заседаний по видеосвязи. У нее было право реплики, однако она не могла полноценно вовлекаться в процесс, так как слушала запаздывающий перевод, а также не могла советоваться с адвокатами. Помимо этого, защите отказали в ее освобождении до окончательного судебного вердикта, была отклонена просьба о проведении финансовой экспертизы обвинений в ее адрес и заслушивании свидетелей защиты.

5 августа суд Молдавии приговорил Гуцул к семи годам тюрьмы за нарушения при финансировании оппозиционной партии "Шор". Суд также лишил политика права быть членом политических партий в течение пяти лет и взыскал с нее $2,4 млн, которые, как считает следствие, пошли на финансирование партии. Гуцул категорически отвергла все обвинения и заявила, что за судебным процессом стоит контролирующая парламент и правительство Молдавии Партия действия и солидарности.

Отношения Гуцул с руководством Молдавии обострились в 2023 году после ее победы на выборах в автономии и заявлений о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией, а также критики политики конфронтации с Москвой, которую проводит Кишинев. Власти республики попытались объявить выборы незаконными. Солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии, в регионе прошло несколько массовых акций в поддержку руководителя.

При этом президент Молдавии Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Бывшая глава автономии и руководитель партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах назвала санкции против Гуцул местью со стороны действующих молдавских властей за отсутствие поддержки на президентских и парламентских выборах.