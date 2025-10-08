В Москве призвали водителей быть бдительными из-за сильного тумана

В городе ожидается ухудшение видимости до 200-700 м

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Власти Москвы просят водителей быть бдительными на дорогах в условиях прогнозируемого синоптиками сильного тумана. Об этом сообщает городской департамент транспорта.

"По данным МЧС, до завтрашнего утра в городе ожидается туман с ухудшением видимости до 200-700 м, просим водителей быть внимательными за рулем, соблюдать дистанцию и скоростной режим", - говорится в официальном телеграм-канале департамента.

Ранее в Гидрометцентре РФ ТАСС сообщали, что в связи с ожидаемым ухудшением видимости в столичном регионе объявлен желтый погодный уровень, символизирующий на прогностических картах потенциально опасные метеорологические условия. Действует он до 09:00 мск и вводится по причине тумана уже третью ночь подряд.

Между тем, как отмечают корреспонденты ТАСС, находящиеся в разных уголках столицы и области, пока сильного тумана в регионе нет. Однако на северо-востоке, севере и востоке мегаполиса вокруг фонарей начинают образовываться характерные для туманной погоды световые ореолы.

Согласно прогнозу синоптиков, предстоящей ночью температура воздуха в городе должна составить плюс 7-9 градусов, по области - от 4 до 9 градусов выше нуля. Днем в четверг в Москве преимущественно без осадков, по области - местами небольшой дождь, воздух прогреется до плюс 12-14 градусов, в Подмосковье - до плюс 15 градусов. Ветер восточный со скоростью 4-9 м/с.

Кроме того, ранее синоптики сообщали, что погодные условия этим вечером и предстоящей ночью будут способствовать накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы.