В Берлине открылся 21-й международный фестиваль света

Праздник продлится до 15 октября

Редакция сайта ТАСС

© Кристина Зоркина/ ТАСС

БЕРЛИН, 8 октября. /ТАСС/. Традиционный, 21-й по счету фестиваль света Festival of Lights открылся 8 октября вечером в Берлине. Восемь дней жители города смогут совмещать прогулку по историческому центру и многим районам Берлина с посещением крупнейшей арт-галереи под открытым небом. Ставший ежегодным праздник света продлится до 15 октября, передает корреспондент ТАСС.

В нынешнем году произведениями светового искусства стали 38 различных площадок, включая Бранденбургские ворота, Потсдамскую площадь, Берлинскую телебашню, Немецкую государственную оперу, Берлинский кафедральный собор, Берлинский университет им. Гумбольдта, здания министерств, посольств и отелей, а также многие другие. Среди них несколько новых площадок, где в 2025 году впервые будут представлены световые инсталляции. Световое шоу ежедневно начинается в 19:00 (20:00 мск) и заканчивается в 23:00 (00:00 мск). На этот раз фестиваль проходит под лозунгом "Давайте сиять вместе" (Let’s Shine Together).

"В эпоху растущей глобальной напряженности мы особенно хотим, чтобы Festival of Lights 2025 был сосредоточен на том, что объединяет людей. Благодаря разнообразию светового искусства мы рассказываем истории, которые строят мосты и одновременно демонстрируют красоту Берлина", - рассказала одна из организаторов фестиваля Биргит Цандер.

Свои композиции представят художники из 14 стран. В общей сложности в программе фестиваля заявлены 23 работы, которые жители Берлина и гости города смогут увидеть на главных городских достопримечательностях. Работы объединены главной темой фестиваля - солидарностью, единением и общностью. Фестиваль проходит под патронажем правящего бургомистра Берлина Кая Вегнера.

Посещение всех точек бесплатное. Для удобства организаторы разработали специальное мобильное приложение, благодаря которому можно выбрать подходящий маршрут для прогулки и больше узнать о световых инсталляциях. Кроме инсталляций, в программу фестиваля включены разнообразные культурные и развлекательные мероприятия, экскурсии и музыкальные концерты, а также лазерные шоу.

О фестивале света

Каждый год осенью Берлин становится световой сценой, здания и площади превращаются в арт-объекты. Фестиваль света проходит в городе ежегодно начиная с 2005 года. Придумал и организовал это масштабное световое действие бывший правящий бургомистр Берлина (2001-2014) Клаус Воверайт.

Для каждого нового фестиваля выбирается своя тема, которой должна соответствовать каждая из участвующих в программе художественных работ. Например, фестиваль 2019 года был посвящен 30-летию падения Берлинской стены. В 2022 году Festival of Lights был посвящен ответственному использованию ограниченных природных ресурсов.