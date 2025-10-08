Закон о запрете поиска экстремистских материалов могут скорректировать

Изменения затронут случаи, не подпадающие под запрет

© Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Закон, вводящий штрафы за умышленный поиск экстремистских материалов и рекламу VPN-сервисов, может быть скорректирован в части уточнения случаев, не подпадающих под запрет. В частности, речь идет о научных и исследовательских целях, а также деятельности, осуществляемой в рамках правотворческой и правоохранительной функций, сообщается в официальном ответе Минцифры России на запрос главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной (есть в распоряжении ТАСС).

В министерстве ответили, что во исполнение поручения руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко от 2 июля 2025 года Минцифры России совместно с Минюстом России, ФСБ России, МВД России, Роскомнадзором, Генеральной прокуратурой РФ, Следственным комитетом РФ проводят анализ необходимости внесения изменений в нормы материального права в связи с принятием федерального закона № 281-ФЗ.

"В рамках данной работы рассматривается вопрос законодательного уточнения случаев, не подпадающих под запрет поиска экстремистских материалов в сети "Интернет", включая научные и исследовательские цели, а также деятельность, осуществляемую в рамках правотворческой и правоохранительной функций, в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности", - говорится в документе.

Мизулина в беседе с ТАСС подтвердила факт получения ответа от Минцифры на обращение. "Мы действительно получили довольно детальный ответ на наше обращение от Минцифры по поводу закона о поиске экстремистской информации в сети. Обращение мы направляли с целью получения разъяснений относительно дальнейшей деятельности общественных организаций в части мониторинга сети Интернет на предмет распространения экстремистской информации", - пояснила она.

Как работает закон сейчас

Закон, вводящий штрафы за умышленный поиск экстремистских материалов и рекламу VPN-сервисов, вступил в силу с 1 сентября 2025 года.

Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев 23 июля на совещании с участием главы государства пояснял, что нововведения не коснутся рядовых пользователей - поисковые системы будут предоставлять в МВД запросы граждан только в рамках возбужденного уголовного дела. Министр отмечал, что правоохранители должны будут доказать умысел, а также тот факт, что пользователь заранее знал о том, что это экстремистские материалы, включенные в соответствующий перечень.

Согласно закону, за поиск экстремистских материалов, указанных в соответствующем перечне, в том числе с использованием VPN, нарушители заплатят от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.

Кроме того, в РФ с 1 сентября начинает действовать закон, ограничивающий рекламу средств обхода блокировок, включая VPN-сервисы. Изменения внесены в Федеральный закон "О рекламе".

Согласно обновленным положениям, запрещается реклама программно-аппаратных средств, обеспечивающих доступ к информационным ресурсам и информационно-телекоммуникационным сетям, деятельность которых ограничена законодательством Российской Федерации.

За нарушение данного предписания предусмотрена административная ответственность как для рекламодателей, так и для распространителей рекламы. Размер штрафных санкций составляет для физических лиц: от 50 тыс. до 80 тыс. рублей, для должностных лиц: от 80 тыс. до 150 тыс. рублей, а для юридических лиц: от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.