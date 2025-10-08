В ОП предупредили о штрафах за принудительный отзыв сотрудников из отпуска

Таким работодателям грозит штраф до 50 тыс. рублей, заявил член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Штраф до 50 тыс. рублей может грозить работодателям, нарушившим правила отзыва сотрудников из отпуска. Об этом заявил ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

"Действующим трудовым законодательством предусмотрен отзыв работника из отпуска, но главное условие - наличие согласия, - пояснил эксперт. - За нарушение существующих норм грозит штраф по ч. 1 статьи 5.27 КоАП РФ в виде предупреждения или штрафа. Для должностных лиц и ИП - от 1 тыс. до 5 тыс. рублей, а для юрлиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей".

"Работодателю необходимо понимать, что если сотрудник отказывается прервать свой отпуск, то это нельзя рассматривать как нарушение трудовой дисциплины. То есть работника, который отказался прервать отпуск, нельзя уволить по инициативе начальства", - подчеркнул Машаров, пояснив, что это не подходит под статьи о прогуле или утрате доверия.

Он добавил, что конкретный перечень оснований, по которым сотрудника можно отозвать из отпуска, действующим трудовым законодательством не установлен. "Зачастую отзыв происходит тогда, когда производится проверка работодателя или произошло какое-то событие, которое требует присутствия работника, - уточнил член ОП. - Отмечу, что некоторые категории сотрудников не подлежат отзыву из отпуска в соответствии с ч. 3 статьи 125 ТК РФ: несовершеннолетние сотрудники, беременные женщины, люди, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда".

Машаров указал, что отозвать сотрудника можно только из ежегодного основного отпуска и дополнительного. В случае с другими видами отпуска (например, учебным или взятым за свой счет) это сделать "невозможно в силу закона".

При этом, сообщил эксперт, в действующем трудовом законодательстве не предусмотрена компенсация со стороны работодателя за отзыв из отпуска.