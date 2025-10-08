Трамп 10 октября пройдет медосмотр

Вскоре после этого президент США рассчитывает отправиться на Ближний Восток, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ВАШИНГТОН, 9 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп 10 октября пройдет ежегодный медосмотр, вскоре после этого он рассчитывает направиться на Ближний Восток. Об этом говорится в распространенном заявлении пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт.

"В пятницу утром президент Трамп посетит медицинский центр имени Уолтера Рида [в пригороде Вашингтона] для плановой встречи и выступления перед военными. Находясь там, президент Трамп пройдет плановый ежегодный медосмотр, а затем вернется в Белый дом. Вскоре после этого президент Трамп рассчитывает отправиться на Ближний Восток", - заявила Ливитт.

Ранее в среду Трамп заявил, что может 11 или 12 октября посетить Ближний Восток в связи с переговорами об урегулировании ситуации в регионе. Он допустил, что в рамках планируемого визита посетит в том числе сектор Газа, отметив, что стороны "очень близки" к сделке об урегулировании ситуации в регионе.

Летом у Трампа была замечена отечность в ногах и синяки на руках. Ливитт тогда заявила, что Трамп остается в отличном состоянии здоровья. Отечность у американского лидера, указала она, связана с венозной недостаточностью, что является распространенным состоянием у людей старше 70 лет, а синяки на руках объясняются частыми рукопожатиями и приемом аспирина.