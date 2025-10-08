Министр Даффи: более 50% задержек рейсов в США вызваны шатдауном

Нехватка диспетчеров вызвана приостановкой работы правительства

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 9 октября. /ТАСС/. Более половины задержек авиарейсов в США в последние дни вызваны нехваткой диспетчеров ввиду приостановки финансирования работы федерального правительства (шатдауна). Об этом заявил министр транспорта, исполняющий обязанности директора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Шон Даффи.

"Обычно около 5% задержек рейсов связаны с нехваткой сотрудников в [диспетчерских] башнях. В последние несколько дней этот показатель вырос до 53%", - сказал он в эфире телеканала Fox News.

Министр признал, что продолжающие работать, несмотря на шатдаун, диспетчеры вымотаны и раздражены. "Диспетчеры испытывают серьезный стресс - они бунтуют в связи с шатдауном, поскольку могут остаться без зарплат. Они работают по шесть дней в неделю, но получение ими денег не гарантировано, они раздражены и не приходят на работу", - объяснил он.

Даффи не исключил, что его ведомству придется временно сократить число выполняемых рейсов или даже вовсе приостановить их. "Безопасность прежде всего. Если мы будем понимать, что безопасность страдает, мы замедлим авиасообщение, мы остановим авиасообщение", - заключил он.

Ранее телеканал АВС News сообщил, что шатдаун, а также традиционная нехватка диспетчеров привела к росту задержек авиарейсов по всем Соединенным Штатам. Так, в начале недели только в таких крупнейших авиаузлах страны, как Даллас, Чикаго, Мемфис и Нэшвилл задержки авиарейсов достигали 2,5 часов, а в аэропорту Бёрбэнк в штате Калифорния на диспетчерской вышке в какой-то момент почти шесть часов не было сотрудников. По данным Минтранса США, порядка 13,2 тыс. диспетчеров последнюю зарплату получат 14 октября. Такие условия вынуждают их искать дополнительные варианты заработка, чтобы платить по счетам. В результате по всей стране сейчас резко выросло число больничных среди диспетчеров.

Федеральное правительство США частично приостановило работу в полночь 1 октября (07:00 мск) в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не могут договориться о ряде статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.