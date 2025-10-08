Кабмин обсудит поддержку многодетных и помощь пенсионерам Донбасса и Новороссии

На повестку вынесен проект, который повысит социально-правовую поддержку многодетных семей в имущественных вопросах

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Правительство РФ на очередном заседании в четверг обсудит ряд социально-экономических вопросов.

В частности, будут рассматриваться меры по обеспечению баланса бюджетов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей для пенсионных выплат, а также проект, который повысит социально-правовую поддержку многодетных семей в имущественных вопросах.

Помощь Донбассу, Новороссии и приграничью

Члены кабмина обсудят выделение средств на дотации ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областям, которые помогут сбалансировать их бюджеты и обеспечить пенсиями живущих на этих территориях. Помимо этого будут обсуждаться дотации Херсонской области для баланса бюджета, но уже в других целях. Правительство также обсудит и разовые субсидии для бюджета Белгородской области, чтобы помочь региону покрыть расходы на компенсации пострадавшим агропромышленным предприятиям.

Помощь многодетным семьям

На заседании речь также зайдет и о законопроекте, призванном повысить уровень социально-правовой поддержки многодетных семей. Документом предлагается внести изменения в статью 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации - "Имущество, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам".

Экономические меры поддержки

Речь пойдет и о поправках к законопроекту, который позволит усовершенствовать инструменты налогового стимулирования формирования долгосрочных сбережений.