Сеть отелей "Мартон" была незаконно построена при участии экс-судьи Момотова

Гостиницы "возводились в отсутствии какой-либо разрешительной документации с многочисленными нарушениями градостроительных требований, пожарной безопасности", рассказала сотрудница Генеральной прокуратуры

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Строительство сети отелей "Мартон" во многом носило незаконной характер, рассказала сотрудница Генеральной прокуратуры на судебном заседании по иску об обращении в доход государства активов бывшего судьи Верховного суда Виктора Момотова и его предполагаемых компаньонов Андрея и Ивана Марченко, следует из судебных материалов, которые огласили в Останкинском суде Москвы.

"Развитие данной сети во многих случаях носило незаконный характер в связи с тем, что земельные участки фактически изымались на основании судебных решений из муниципальной собственности. А что касается возводимых на ней гостиниц - они возводились в отсутствии какой-либо разрешительной документации с многочисленными нарушениями градостроительных требований, пожарной безопасности и так далее. В последующем вводились в эксплуатацию на основании судебных решений", - сказала прокурор, указав, что все началось с совместного приобретения здания в равных долях Момотовым и Марченко.

В дополнении к иску Генеральной прокуратуры прокурор рассказала, что Момотов и Марченко в 2007 году купили здание в Краснодаре, оформив его доли 50 на 50. Они реконструировали здание и увеличили его площадь почти в два раза, после чего открыли первый отель под названием "Мартон Пашковский". В 2010 году Момотов переоформил свою долю на мать, незадолго до вступления в должность судьи Верховного суда РФ, чтобы новая должность не пересекалась с предпринимательской деятельностью. Мать Момотова в целях сокрытия принадлежности отеля их семье сменила фамилию на Ларянову. При этом сам Момотов утверждает, что это девичья фамилия его матери, которую она вернула себе после бракоразводного процесса, а ту самую долю позже продала Марченко и самостоятельно распоряжалась вырученными денежными средствами.

Представительница Генпрокуратуры добавила, что в 2007 году были приобретены еще две гостиницы, которые начали работать только после реконструкции. С 2011 года сеть отелей "Мартон" стала расширяться - в Ростовской области, в Калининграде, в Нижнем Новгороде, Волгограде, Вологде, а в Москве появилась в 2023 году.

В качестве примера преступного развития сети отелей, прокурор указала, что в 2016 году в Краснодаре Марченко оформил аренду двух земельных участков общей площадью почти в 1 га. Он изменил целевое назначение этих участков на автостоянки и гаражи, обратившись в кадастровые органы, так как на них располагались недостроенные объекты для эксплуатации. Это позволило снизить кадастровую стоимость этих участков в семь раз, то есть до 2 млн рублей. Марченко через Октябрьский суд Краснодара заполучил незаконным образом эти земельные участки в собственность через выкуп по значительно заниженной цене. В 2017 году Марченко арендовал участок в Краснодаре площадью 0,6 га, который находился в общественном пользовании и не мог предоставляться в аренду. Он передал права аренды своему аффилированному лицу Тимофеенко. В 2018 году возник гражданский спор со стороны общественности о том, что участок не подлежит частной аренде. Прикубанский суд Краснодара передал участок администрации Краснодара. Позже Тимофеенко подал иск в этот суд о предоставлении иного земельного участка равного по площади и по стоимости. Администрация Краснодара не смогла предоставить подобный участок, поэтому в 2019 году было присуждено в пользу Тимофеенко более 100 млн рублей за счет администрации в качестве возмещения за расторгнутый договор аренды земли. Полученными бюджетными средствами из муниципального бюджета воспользовались ответчики по настоящему иску.

Генпрокуратура требует изъять активы Момотова рыночной стоимостью не менее 9 млрд рублей, в их числе 95 объектов недвижимости, которые зарегистрированы на его компаньонов Ивана и Андрея Марченко.