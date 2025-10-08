В МВД предупредили о новом способе кражи аккаунта от "Госуслуг"

Злоумышленники похищают пароль от сервиса под предлогом регистрации кода от домофона

Редакция сайта ТАСС

© Татьяна Кораблева/ ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Телефонные мошенники придумали новый способ обмана россиян для хищения пароля от "Госуслуг" под предлогом регистрации кода от нового домофона. Это следует из материалов МВД России, с которыми ознакомился ТАСС.

Мошенник звонит своей жертве и сообщает о якобы замене домофона в подъезде, называет фамилию, имя и номер телефона мастера, который приедет в ближайшее время и передаст новый ключ от домофона. Он убеждает жертву, что теперь дверь в подъезде можно открыть не только ключом, но и специальным кодом. Затем аферист отправляет этот код и просит назвать его якобы для регистрации в системе. По сути, назвав присланный номер, человек сообщает данные для входа на портал "Госуслуги" мошенникам.

В МВД в связи с распространением данной схемы призвали не сообщать никому любые коды или пароли. Также в ведомстве призвали не доверять звонкам, даже если звучит знакомое имя или номер. Официальные организации никогда не запрашивают данные по телефону, подчеркивается у материалах ведомства.