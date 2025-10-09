Лимаренко: Россия может заменить зарубежные технологии в нефтегазовых проектах

Примером стал запуск Нефтегазового индустриального парка, отметил губернатор Сахалинской области

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Россия обладает технологиями, позволяющими полностью заменить западные в нефтегазовых проектах Сахалина. Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в интервью ТАСС на полях Петербургского международного газового форума.

"Есть и будут появляться новые, - сказал Лимаренко в ответ на вопрос, обладает ли Россия технологиями, позволяющими полностью заменить технологии Exxon и Shell в нефтегазовых проектах Сахалина. - Пример тому - запуск Нефтегазового индустриального парка. За год его работы в нем зарегистрировались 13 резидентов. Один из них два года назад запустил технологически сложный объект - дожимную компрессорную станцию в рамках проекта "Сахалин-2". Это говорит о том, что российские предприятия способны заменить иностранные компании".

Он сообщил, что в 2026 году будет введена вторая очередь индустриального парка, что позволит увеличить число резидентов. В качестве еще одного примера он привел запуск уникального для страны проекта по обслуживанию и ремонту газотурбинных установок. Раньше такие работы на территории России не проводились. Теперь появилась возможность ремонтировать газотурбинные установки со всего Дальнего Востока, а в перспективе - и других регионов страны. Сервис начал работу в сентябре.

На территории нефтегазового индустриального парка проекты реализуют предприятия, готовые предоставлять комплексные услуги для нефтегазовых операторов, включая ремонт трубопроводов без остановки технологических процессов, восстановление электродвигателей и генераторов, подводное обслуживание объектов и транспортировку негабаритных грузов.

Петербургский международный газовый форум (ПМГФ) проходит 7-10 октября в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге. В рамках мероприятия обсуждаются проблемы газовой отрасли в России и мире.