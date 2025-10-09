Участку на западном побережье Камчатки грозит перелив песчаных кос

Штормовое предупреждение сохранится до 04:00 мск 10 октября

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 октября /ТАСС/. Перелив песчаных кос морской водой и сильное волнение в прибрежной зоне ожидаются на участке западного побережья Камчатки 10 октября, сообщает ГУ МЧС России по региону.

"Перелив песчаной косы морской водой прогнозируют на западном побережье Камчатки. С 07:00 до 09:00 (22:00 - 00:00 мск) 10 октября может быть подтоплен участок побережья от поселка Октябрьского до мыса Левашова Усть-Большерецкого округа. Штормовое предупреждение сохранится до 13:00 (04:00 мск) 10 октября", - говорится в сообщении.

Песчаную косу в Усть-Большерецком районе Камчатки регулярно подтапливает морской водой. Власти региона ведут работу по укреплению участков дороги.