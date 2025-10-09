На Украине признали Бородинскую битву пропагандой "российского империализма"

Институт национальной памяти требует от местных властей на Украине провести "декоммунизацию" объектов, связанных с памятью о битве

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Бородинская битва и все связанные с ней объекты культурного наследия и географические названия являются пропагандой "российского империализма", согласно выводам украинского Института национальной памяти. Это следует из материалов института, с которыми ознакомился ТАСС.

Институт требует от местных властей на Украине провести "декоммунизацию" всех объектов, так или иначе связанных с памятью о Бородинской битве, чтобы исполнить требования действующего законодательства.

Бородинское сражение состоялось 26 августа (7 сентября) 1812 года. В нем, как в целом в Отечественной войне 1812 года, участвовали украинские солдаты и офицеры. В отражении атак французской кавалерии принимали участие Сумский, Ахтырский и Изюмский гусарские полки.

Переименования улиц и борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. С 2022 года курс на открытое вытеснение русского языка и всего, что связано с историей России и СССР, значительно усилился. По всей Украине сносят памятники деятелям России, переименовывают улицы, названные в честь русских писателей, художников, ученых, убирают упоминания о вкладе советского народа в победу во Второй мировой войне.