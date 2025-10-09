После избрания в ГД Напсо продолжил незаконно владеть коммерческими структурами

В их числе "Национальная топливная компания", "Сочипетрол", "Сервисгаз" и кафе "Бармалини", говорится в тексте решения Центрального районного суда Сочи

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Бывший депутат Госдумы Юрий Напсо после избрания в нижнюю палату парламента продолжил незаконно владеть частью коммерческих структур, а сотрудников просил называть себя "хозяином". Об этом говорится в тексте решения Центрального районного суда Сочи по изъятию имущества и активов экс-парламентария, с которым ознакомился ТАСС.

"Свидетель подтвердила, что Напсо Ю. А. на октябрь 2024 года владеет рядом коммерческих структур: ООО "Национальная топливная компания", ООО "Сочипетрол", ООО "Сервисгаз", ООО "Кубаньойл", ООО "Газтрансервис", ООО "Ирбит", ОАО "МК "Туапсинский", кафе "Бармалини", сам фактически управляет указанными организациями, лично руководит их финансово-хозяйственной деятельностью, дает устные поручения по всем вопросам функционирования обществ, однако документы не подписывает. Также он просит называть его "хозяином", - сказано в решении суда.

Как отмечается в документе, Напсо после избрания в Госдуму последовательно назначался заместителем, первым заместителем председателя Комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству, первым заместителем председателя Комитета по государственному строительству и законодательству. Эти должности требовали от него отказа от осуществления предпринимательской и другой оплачиваемой деятельности, участия в управлении хозяйственными обществами или иными коммерческими организациями.

Ранее сообщалось, что Центральный районный суд Сочи по иску Генпрокуратуры передал в собственность РФ порядка 60 объектов недвижимости лишенного мандата за прогулы заседаний экс-депутата Госдумы Напсо. Также в доход государства был передан часть юридических лиц и иных активов, подконтрольных бывшему парламентарию.

В апреле Госдума приняла постановление о досрочном прекращении полномочий Напсо в связи с неисполнение им в течение более 30 дней обязанности принимать личное участие в заседаниях палаты парламента. Как уточняли ТАСС в пресс-службе Госдумы, решение о лишении Напсо депутатских полномочий было принято единогласно. Полномочия Напсо считаются досрочно прекращенными с 3 апреля 2025 года. Ранее комиссия по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы выяснила, что с апреля 2023 года Напсо периодически находился на больничных, а в дни между ними отсутствовал на работе.