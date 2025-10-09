Прокуратура обжаловала прекращение дела бывших топ-менеджеров "Сирена-трэвел"

Апелляционное представление поступило в Савеловский суд Москвы

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Гособвинение обжаловало прекращение производства за примирением сторон по уголовному делу в отношении бывших заместителей генерального директора крупнейшей хостинговой системы на авиарынке - компании "Сирена-трэвел" - Александра Кальчука и Игоря Ройтмана, которые обвинялись в нарушении правил эксплуатации средств хранения информации и информационно-телекоммуникационных сетей. Об этом сказано в судебных документах, с которыми ознакомился ТАСС.

"В Савеловский суд Москвы поступило апелляционное представление на решение о прекращении производства по делу в отношении Александра Кальчука и Игоря Ройтмана", - сказано в документе.

Ранее ТАСС сообщал, что уголовное дело было прекращено на этапе предварительного слушания по причине примирения сторон. Тем самым Кальчук и Ройтман освобождены от уголовной ответственности. Им грозило до пяти лет лишения свободы.

Согласно ст. 25 УПК РФ, суд вправе прекратить уголовное дело по заявлению потерпевшей стороны, если обвиняемый загладил свою вину перед потерпевшим и примирился с ним.

Кальчук и Ройтман были задержаны весной 2024 года. Суд избрал им меру пресечения в виде запрета определенных действий. Изначально они обвинялись по ч. 5 ст. 274.1 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре РФ, причинивший вред критической информационной инфраструктуре РФ), но потом дело было переквалифицировано на ч. 2 ст. 274 УК РФ (нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей, повлекшее тяжкие последствия).

Компания "Сирена-трэвел" - технологический партнер корпорации по внедрению проекта системы бронирования авиабилетов Leonardo, разработчик системы бронирования Leonardo. Ранее сообщалось, что уголовное дело было возбуждено после совершения с территории Украины осенью 2023 года кибератак, которым подверглась Leonardo, что вызывало затруднения регистрации в аэропортах.