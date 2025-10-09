Омбудсмен призвала запретить детям выезжать на проезжую часть без прав

Речь идет о средствах передвижения с моторами, таких как баги, квадроциклы, мотоциклы и питбайки

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. После инцидента в Люберцах, где подросток без прав сбил двух четырехлетних детей на пешеходном перекрестке, подмосковный омбудсмен Ксения Мишонова призвала запретить детям без прав и знаний правил дорожного движения выезжать на проезжую часть.

"Надо запретить детям управлять всякими багами, квадроциклами, мотоциклами, питбайками и прочими средствами с моторами. Надо запретить детям без прав и без знаний ПДД выезжать на проезжую часть. Иначе - беда", - написала она в своем Telegram-канале, прикрепив видео с происшествием в Люберцах.

Ранее в подмосковной прокуратуре уточнили, что водитель был задержан, а на месте работают сотрудники ГАИ. Оба ребенка были госпитализированы.

Судя по видео, предоставленном ведомством, подросток за рулем даже не сбавил скорость перед переходом. Он остановился только, когда сбил детей.