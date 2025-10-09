Югра направит 2,5 млрд рублей на модернизацию водоснабжения и водоотведения

Эти средства позволят реализовать шесть проектов в Сургуте, Югорске, Ханты-Мансийске, Советском и Сургутском районах, сообщил депутат областной думы Андрей Осадчук

Редакция сайта ТАСС

© Александр Щербак/ ТАСС, архив

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 октября. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа направят 2,5 млрд рублей на модернизацию систем водоснабжения и водоотведения в пяти муниципалитетах региона. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат думы Югры Андрей Осадчук.

"На модернизацию систем водоснабжения и водоотведения в пяти муниципалитетах Югры направят 2,5 млрд рублей. Эти средства позволят реализовать шесть проектов в Сургуте, Югорске, Ханты-Мансийске, Советском и Сургутском районах", - написал он.

По данным департамента ЖКК и энергетики Югры за два года в регионе капитально отремонтировали более 51 км инженерных сетей в рамках 74 мероприятий, что позволило улучшить качество коммунальных услуг для жителей 3 506 многоквартирных домов в 19 муниципалитетах.