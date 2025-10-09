Добровольцы СВО с 10 октября смогут получать воинские звания в упрощенном порядке

Документ был внесен на рассмотрение Госдумы правительством РФ в июне 2025 года

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Закон о получении воинских званий добровольцами - участниками СВО без прохождения военных сборов вступит в силу 10 октября, сообщила пресс-служба Госдумы.

"10 октября вступит в силу закон, который упростит получение воинских званий для добровольцев СВО. Теперь гражданам, пребывающим в запасе, исполняющим обязанности по контракту о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ или войска национальной гвардии РФ, воинское звание может быть присвоено без прохождения военных сборов" - говорится в сообщении.

Документ был внесен на рассмотрение Госдумы правительством РФ в июне 2025 года, депутаты приняли закон в третьем чтении в сентябре. Законодательная инициатива была подготовлена в соответствии с указаниями президента РФ Владимира Путина.

Как ранее отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин, важно делать все для того, чтобы "в первую очередь были обеспечены всем необходимым участники специальной военной операции". "Нам надо думать о стране, сделать все для людей и, конечно, для победы", - подчеркивал он.