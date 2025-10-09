В колледжах Москвы назвали самые редкие специальности

Среди них технология обработки алмазов, медицинская оптика, информационное моделирование в строительстве, реставрация

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Студенты могут обучиться в столичных колледжах таким редким профессиям, как специалист по квантовым коммуникациям или обработчик алмазов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного комплекса соцразвития.

"Среди редких специальностей, которым можно обучиться в колледже: технология обработки алмазов, медицинская оптика, информационное моделирование в строительстве, реставрация, садово-парковое и ландшафтное строительство. Также в этом году было открыто девять совершенно новых, актуальных и востребованных на рынке труда направлений, в том числе веб-разработка, интеллектуальные интегрированные системы, квантовые коммуникации, разработка компьютерных игр, дополненной и виртуальной реальности, техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов", - сказал собеседник агентства.

Там пояснили, что квантовые коммуникации - передовая технология для создания защищенных каналов связи. Кроме того, отметили в пресс-службе, перспективными навыками, которые сможет освоить в системе среднего профессионального образования в Москве считается разработка компьютерных игр, дополненной и виртуальной реальности, а также монтаж радиоэлектронной аппаратуры и приборов.

Кроме того, в этом году в московских колледжах запустили дополнительную программу обучения на техника-протезиста, 100% первых выпускников-протезистов столицы получили предложения о работе. Всего столичные абитуриенты могут выбрать дело жизни более чем из 150 специальностей, которые можно найти в интерактивном "Атласе профессий колледжей".