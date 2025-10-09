Студентов сибирского вуза Минцифры РФ перевели на дистант из-за холода

В Новосибирске ожидается мокрый снег при температуре около нуля

НОВОСИБИРСК, 9 октября. /ТАСС/. Студентов Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ), подведомственного вуза Минцифры России за Уралом, перевели на дистант с 9 по 11 октября из-за холода в аудиториях. Соответствующий приказ опубликован на сайте учреждения.

"С 9 по 11 октября перевести обучающихся очной формы обучения всех направлений подготовки и специальностей на дистанционный формат в соответствии с утвержденным расписанием занятий", - говорится в приказе. Причина - отсутствие теплоснабжения в первом учебном корпусе.

По данным Западно-Сибирского УГМС, в первой половине дня в Новосибирске ожидается мокрый снег при температуре около нуля. "Ветер юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. На дорогах местами гололедица", - говорится в сообщении.

СибГУТИ - крупнейший за Уралом профильный вуз подготовки кадров для телекоммуникационных и ИТ-компаний. Университет является базовым образовательным комплексом Минцифры России.