Сервис "Сферум" доступен в Max для всех школьников и педагогов

В национальном мессенджере представлены чаты, видеозвонки, интерактивная доска для совместного изучения материалов, сервисы "Сбор файлов" и "Помощник ученика", чат-бот "Пушкинская карта"

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Сервис "Сферум" теперь доступен в национальном мессенджере Max для всех школьников, педагогов и родителей России. Это следует из информации, размещенной на сайте Минпросвещения РФ.

"Информационно-коммуникационный образовательный сервис "Сферум" завершил интеграцию в национальный мессенджер Max. Он доступен для всех пользователей из 89 регионов России. Здесь можно воспользоваться как основными, так и обновленными функциями сервиса", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что в Max представлены чаты, видеозвонки, интерактивная доска для совместного изучения материалов, сервисы "Сбор файлов" и "Помощник ученика", чат-бот "Пушкинская карта".

Для пользователей "Сферума" с ролью "учащийся" по умолчанию работает "Безопасный режим". Это даст возможность повысить защищенность в рамках учебного процесса, поддержать комфортную среду для детского общения, уточняется на сайте.

"Сферум" - российский информационно-коммуникационный сервис, который предназначен для образовательных целей и общения учителей, школьников и родителей в едином и защищенном образовательном пространстве. Бесплатный дополнительный цифровой инструмент помогает сделать традиционное образование более эффективным и современным, не заменяя его.