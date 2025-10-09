Путин: в Душанбе в 2027 году откроют Русский театр и центр для одаренных детей

Президент РФ поблагодарил руководство республики за внимательное отношение к русскому языке и культуре, а также за особый их государственный статус

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

ДУШАНБЕ, 9 октября. /ТАСС/. Строящиеся при поддержке России центр для одаренных детей и Русский театр в Душанбе откроются в 2027 году. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в заявлении для прессы по итогам переговоров с коллегой из республики Эмомали Рахмоном.

"При поддержке России в Душанбе идет строительство нового международного образовательного центра для одаренных детей и нового здания государственного Русского драматического театра им. Владимира Маяковского, - рассказал президент. - Рассчитываем, что эти культурные объекты будут введены в эксплуатацию в 2027 году".

Путин также выразил благодарность руководству республики за внимательное отношение к русскому языке и культуре, а также за особый их государственный статус.