Зацепинг предложили приравнять к экстремизму

Детей не останавливает даже гибель или сильное травмирование их друзей, отметила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова считает, что увлечение опасным способом передвижения на электричках - зацепинг - следует приравнять к экстремистскому движению. Также необходимо обеспечить подросткам, которые увлекаются таким опасным хобби, альтернативу заниматься экстремальными видами спорта.

"В интернете есть ресурсы, где детям в виде игры предлагают поучаствовать в зацепинге. Считаю, что зацепинг пора приравнять к экстремистскому движению", - написала она в своем Telegram-канале.

В опубликованном на канале видео она добавила, что с начала года на территории региона в результате экстремального хобби и погибли 11 человек в возрасте от 11 до 17 лет. При этом детский омбудсмен подчеркнула, что детей не останавливает даже гибель или сильное травмирование их друзей - они все равно продолжают подвергать свою жизнь риску.

"Таких детей надо обязательно ставить на учет, давать по возможности им альтернативу заниматься более экстремальными какими-то видами спорта, чтобы секции были, которые помогали бы им выбрасывать этот адреналин. И мне кажется здесь нужны профилактические беседы и реально показывать, к чему это может привести. Дети не осознают до конца риски таким увлечением и поэтому подвергаются опасности", - отметила Мишонова.