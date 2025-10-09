В Прикамье ожидается установление временного снежного покрова

Прогнозируется выпадение осадков в виде дождя с мокрым снегом

ПЕРМЬ, 9 октября. /ТАСС/. Установление временного снежного покрова ожидается в Пермском крае на следующей неделе. Об этом сообщает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) в своем Telegram-канале.

"По предварительному прогнозу, с 13 октября [в Пермском крае] начнет доминировать циклоническая деятельность, ожидается выпадение осадков в виде дождя с мокрым снегом. 14-15 октября высока вероятность установления временного снежного покрова", - сообщили в Пермском ЦГМС.

По данным ведомства, теплый и сухой период в Прикамье подходит к концу. Уже в пятницу, 10 октября, из-за противостояния циклона над Северной Атлантикой и антициклона над Таймыром в Пермский край придет облачность и начнутся слабые дожди в северной части региона. Температурный фон пока сохранится выше нормы: ночью - 1-6 градусов, при прояснениях - до минус 4 градусов, а днем - 10-15 градусов.

11 октября противостояние усилится, слабые осадки начнутся и в восточной части Прикамья, а с северо-востока начнется заток арктического воздуха, что приведет к понижению температуры воздуха ночью до 0-5 градусов, в горах - до минус 2 градусов, а днем - до 1-6 градусов, на юго-западе Прикамья - до 10-12 градусов. 12 октября осадки возможны уже и на крайнем юге региона, на востоке - ветер с порывами до 15-17 метров в секунду. В этот день температура воздуха будет уже ниже нормы: ночью - минус 5 - 0 градусов, на юго-западе края - 1-3 градуса, в Перми - около 0 градусов, дневной прогрев также будет слабый - 1-6 градусов, в Перми - не выше 4 градусов.