Поселок в Хабаровском крае остается без тепла после пожара на котельной

Для координации действий служб и организаций, задействованных в проведении ремонтных работ и запуске котельных, в поселок выехал прокурор Ванинского района

ХАБАРОВСК, 9 октября. /ТАСС/. Жители рабочего поселка Высокогорный Ванинского района Хабаровского края остаются без отопления после пожара на котельной в феврале 2025 года из-за несвоевременного проведения работ. Ситуация находится на контроле, сообщается в Telegram-канале региональной прокуратуры.

"В Ванинском районе прокуратура контролирует ситуацию, связанную с обеспечением жителей п. Высокогорный отоплением. Установлено, что вследствие несвоевременного проведения работ по восстановлению пострадавшей от пожара котельной в п. Высокогорный до настоящего времени не обеспечено предоставление коммунальной услуги по теплоснабжению. Прокуратурой Ванинского района в связи с нарушением законодательства в жилищно-коммунальной сфере приняты меры реагирования", - говорится в сообщении.

Для координации действий служб и организаций, задействованных в проведении ремонтных работ и запуске котельных, в поселок выехал прокурор Ванинского района Константин Савин.

Возгорание на угольной котельной №1 в Высокогорном произошло 13 февраля. В Хабаровском крае под руководством губернатора Дмитрия Демешина был создан оперативный штаб по устранению последствий пожара в котельной. Глава региона взял под личный контроль разрешение чрезвычайной ситуации в населенном пункте. Он также поручил главам муниципальных районов совместно с министерством жилищно-коммунального хозяйства края обследовать все котельные в регионе.

Высокогорный расположен в горной местности Сихотэ-Алиня на высоте около 450 м, в 140 км к северо-западу от районного центра Ванино. В нем проживают около 2,3 тыс. человек. В настоящее время температура в поселке около ноля градусов.