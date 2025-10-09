Останки 11 советских солдат захоронили в КЧР в День окончания битвы за Кавказ

Личности солдат не установили

Редакция сайта ТАСС

ЧЕРКЕССК, 9 октября. /ТАСС/. Церемония захоронения останков 11 красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны при обороне перевалов Кавказа, прошла в поселке Орджоникидзевский Карачаево-Черкесии (КЧР). Об этом сообщил ТАСС директор Республиканского историко-культурного и природного музея-заповедника им. М. О. Байчоровой Ханафий Хасанов.

"Останки 11 доблестных советских солдат преданы земле с воинскими почестями в День разгрома немецко-фашистских войск в битве за Кавказ. Церемония перезахоронения состоялась на территории музея-памятника защитникам перевалов Кавказа", - сказал собеседник агентства.

Личность солдат не установлена. Останки красноармейцев поисковики обнаружили на Мархуском перевале республики, отметил Хасанов.

На территории музея-памятника ранее были захоронены 249 воинов, установлены имена только четырех бойцов. "Первое захоронение останков 150 защитников перевалов Кавказа состоялось в августе 1967 года. Затем здесь было проведено еще пять церемоний перезахоронения останков советских солдат", - рассказала ТАСС заведующая музеем-памятником Наталья Кущетерова.

Битва за Кавказ длилась с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года. Она стала одним из самых длительных, тяжелых и решающих сражений Великой Отечественной войны. В горах современной Карачаево-Черкесии самые высокогорные и тяжелые сражения шли на Марухском, Клухорском, Санчарском, Нахарском перевалах. В память о стоявших насмерть за горные перевалы советских солдатах в ноябре 1968 года на трассе, ведущей в курортный поселок Домбай, открыли музей-памятник защитникам перевалов Кавказа - единственный в Северо-Кавказском федеральном округе архитектурный ансамбль, сочетающий мемориальный комплекс с музейной экспозицией. Монумент возведен на северной окраине поселка Орджоникидзевский. Мемориал включает комплекс сооружений по обеим сторонам автотрассы. По форме он напоминает ДОТ (долговременную огневую точку), сооруженный из железобетона. Рядом находятся чаша Вечного Огня и братская могила. На противоположной стороне на сколе горы установлены стелы-бойницы высотой 10 метров, символизирующие недоступность врагу перевалов и вершин Кавказа, а над ними, между двух стен, вознесена вторая чаша Вечного Огня.