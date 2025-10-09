Свыше 700 ветеранов СВО участвуют в адаптивных соревнованиях

С 2026 года по поручению главы государства финалы Кубка защитников Отечества будут проводиться на приз президента России

НАЛЬЧИК, 9 октября. /ТАСС/. Свыше 700 ветеранов специальной военной операции участвуют в соревнованиях по адаптивному спорту и интерес, особенно к командным дисциплинам, с их стороны только растет. Об этом ТАСС рассказали в Фонде "Защитники Отечества".

"Огромное количество желающих заниматься спортом в ветеранском сообществе. И здесь мы очень внимательно изучаем предложения самых разных федераций, правительств различных субъектов. У нас есть соревнования, которые проходят по национальным видам спорта и по другим дисциплинам, не входящим в Кубок защитников Отечества. Мы наблюдаем высокий интерес к командным видам спорта. Это поддерживает ребят, позволяет им быть вместе, и ряд дисциплин мы выделяем в отдельные всероссийские турниры", - рассказал ТАСС начальник управления общественных проектов фонд "Защитники Отечества" Михаил Артамонов.

Представитель фонда добавил, что сейчас охват ветеранов СВО, профессионально занимающихся адаптивным спортом и участвующих в различных соревнованиях по всей стране, превысил 700 человек.

Состязаниями, объединяющими инвалидов - ветеранов боевых действий, с 2024 года в стране является Кубок защитников Отечества. Турнир проводится по таким видам спорта как: армрестлинг, настольный теннис, пауэрлифтинг (жим лежа), стрельба из лука, волейбол сидя, спортивное метание ножа, настольный теннис (шоудаун). С 2026 года по поручению главы государства финалы кубка будут проводиться на приз президента России.