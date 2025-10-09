"Страна": жители Днепропетровской области массово покидают дома

Издание отмечает, что это происходит из-за приближения фронта

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Жительница поселка Покровское Днепропетровской области Украины рассказала, что люди массово эвакуируются из своих домов из-за приближения фронта. Об этом сообщило издание "Страна".

По словам жительницы, до приближения фронта к поселку осталось 15 км, в связи с этим в районе уже закрываются магазины, а люди уезжают в город Елизаветград в соседней Кировоградской области.

Это не первый случай, когда жители региона рассказывают о стремительной эвакуации людей. В начале октября другая жительница Днепропетровской области также говорила о массовом отъезде местных граждан в регионе на фоне углубления линии фронта. Как утверждала женщина, многие люди бросают дома и бизнес, чтобы уехать подальше.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВС РФ расширили плацдарм и буферную зону в Днепропетровской области после освобождения юга ДНР. Так, Минобороны России сообщало об освобождении Вербового Днепропетровской области подразделениями группировки войск "Восток". При этом Киев создает иллюзию успеха в регионе и несет потери. В сентябре главком ВСУ Александр Сырский снял с должности командующего 20-м армейским корпусом, который руководил обороной на данном участке фронта, а также сменил командиров бригад.