Россия и Таджикистан намерены расширять сотрудничество в сфере миграции

Об этом договорились президенты двух стран Владимир Путин и Эмомали Рахмон

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Россия и Таджикистан хотят расширить сотрудничество в области миграции. Об этом говорится в совместном заявлении президентов двух стран Владимира Путина и Эмомали Рахмона об углублении отношений стратегического партнерства и союзничества, подписанном в Душанбе.

В тексте документа, размещенном на сайте Кремля, сказано, что стороны в этой связи отмечают подписание протокола о внесении изменений в межправительственное соглашение об организованном наборе граждан Таджикистана на работу в РФ, "призванного способствовать совершенствованию механизма организованного привлечения рабочей силы на основе взаимных интересов и потребностей двух государств".

"Стороны подтверждают важность обеспечения прав и законных интересов своих граждан, находящихся в Российской Федерации и Республике Таджикистан, а также отмечают необходимость продолжения совместной работы по созданию благоприятных условий их пребывания на территориях двух стран и борьбе с незаконной миграцией", - отмечается в заявлении.