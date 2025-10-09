"ЛизаАлерт": поиски семьи Усольцевых продолжатся, пока у поисковиков есть силы

Операцию курируют лучшие специалисты в России, сообщил руководитель поисково-спасательного отряда Григорий Сергеев

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Поиски семьи Усольцевых будут идти, пока у спасателей есть силы. Операцию по поиску туристов, пропавших в Партизанском районе Красноярского края, курируют лучшие специалисты в России, сообщил в студии ТАСС руководитель поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Григорий Сергеев.

Читайте также

"Они никак не могут подать сигнал": что может происходить с пропавшими Усольцевыми в тайге

"Мы находимся в пиковых моментах по целесообразности поиска, потому что слой снега, который прибавляется каждый день, дает нам задачу не на прекращение поиска, а на уменьшение группировки [спасателей] там. Поэтому очень много пеших задач становятся просто бессмысленными. <…> Сейчас, пока у наших ребят есть силы, мы там работаем", - сообщил Сергеев.

По его словам, в спасательной операции появляются задачи на работу кинологических расчетов, на поиск пропавших с помощи специального технологического оборудования.

"Поиском в Красноярске управляют ребята, которые лучшие в стране, возможно, в мире, в этом деле. <…> Многие чудеса [по спасению людей] - это их рук дело", - добавил Сергеев.

В поисках пропавших туристов также задействована авиация. Спасательный вертолет уже пролетел около 700 км, по данным Сергеева. Но поиск с воздуха приостановлен из-за неблагоприятных погодных условий.

О пропаже семьи Усольцевых

Супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь 28 сентября отправились в туристический поход в урочище Буратинка в окрестностях поселка Кутурчин Партизанского района. Через некоторое время они перестали выходить на связь.

По данным правоохранительных органов, в том месте, где могут находиться туристы, квадрокоптер зафиксировал двух медведей. Следователи осмотрели машину Усольцевых, где не нашли туристического снаряжения. Установлено, что Усольцевы были в легкой одежде.

Телефон главы семьи, Сергея Усольцева, в последний раз был в сети вечером в день пропажи. Сигнал зафиксирован на расстоянии 7 км от поселка Кутурчин.

Уярским межрайонным следственным отделом ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения туристов. На место выехали следователи-криминалисты и следователи краевого управления СК для проведения следственных действий и установления обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела поставлено на контроль прокуратуры.