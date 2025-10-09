В ЛНР открыли первую парту Героя в честь Александра Федорчака

Военный корреспондент "Известий" погиб в зоне СВО

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 октября. /ТАСС/. Парту Героя в честь погибшего в зоне СВО военного корреспондента "Известий" Александра Федорчака открыли в Луганской Народной Республике, сообщили в крымском отделении Союза журналистов России. Это первая парта в ЛНР, посвященная журналисту, добавили в луганском региональном отделении партии "Единая Россия".

"В одной из школ <…> Луганской Народной Республики была открыта "Парта героя", посвященная военному корреспонденту Александру Федорчаку", - говорится в Telegram-канале отделения. Информацию об этом на III Международном медиафоруме "Журналистика в период специальной военной операции" сообщил отец военкора Сергей Федорчак.

Парта открылась в средней школе села Новая Астрахань Кременского муниципального округа, уточняется в Telegram-канале реготделения партии "Единая Россия".

Александр Федорчак родился в Крыму, окончил факультет журналистики КФУ, после чего работал в Крымском информационном агентстве, а затем на телеканале "Крым-24". С 2022 года был корреспондентом телеканала "Звезда", позже - "Известий" в зоне СВО, где освещал события на передовой. 24 марта стало известно, что Федорчак погиб. Похороны прошли в поселке Нижнегорский на северо-востоке Крыма с воинскими почестями.