Путин выразил искренние соболезнования семьям жертв крушения самолета AZAL

Президент России напомнил, что с самого начала принес извинения

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

ДУШАНБЕ, 9 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на встрече со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым вновь выразил самые искренние соболезнования семьям погибших при крушении под Актау самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL).

Путин напомнил, что с самого начала принес извинения и "выразил самые искренние соболезнования семьям погибших". "Я хотел бы все это повторить, возобновить и сказать, что мы, безусловно, как и договаривались, оказываем всяческое содействие следствию", - отметил президент РФ.