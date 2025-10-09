Решение о прекращении полномочий главы Мценска вступило в силу

Полномочия Николая Кочетаева прекращены досрочно в связи с утратой доверия

Редакция сайта ТАСС

ОРЕЛ, 9 октября. /ТАСС/. Решение Орловского областного суда по иску прокуратуры Орловской области о досрочном прекращении полномочий главы города Мценска Николая Кочетаева в связи с утратой доверия вступило в силу. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В начале сентября 2025 года в объединенной пресс-службе судов региона сообщили ТАСС, что глава города Мценска Орловской области Николай Кочетаев и Мценский городской совет обжаловали решение Мценского районного суда о прекращении полномочий Кочетаева в связи с утратой доверия.

"Судебной коллегией по административным делам Орловского областного суда оставлено без изменения вынесенное по иску прокуратуры решение Мценского районного суда о досрочном прекращении полномочий главы Мценска в связи с утратой доверия. <...> Ответчик не согласился с выводами районного суда и обжаловал решение в апелляционном порядке. Орловский областной суд жалобу отклонил, решение суда вступило в законную силу", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

Как ранее установили в суде, в пользовании Кочетаева находился автомобиль марки Genesis GV80, которым тот пользовался в том числе в рабочее время. Автомобиль был приобретен в марте 2024 года по договору лизинга ООО "Стандарт", руководителем которого является супруга главы города, лизинговые платежи осуществляло юридическое лицо. В пресс-службе прокуратуры региона также сообщали, что местные жители направляли жалобы на ненадлежащее содержание многоквартирных домов с муниципальными квартирами под управлением ООО "Стандарт", однако мероприятия муниципального жилищного контроля в отношении УК не проводились. Комиссия по урегулированию конфликта интересов не была уведомлена главой Мценска об указанных фактах.